Trnavskú organizáciu cestovného ruchu povedie Agáta Mikulová

Trnava 27. februára (TASR) - Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj zvolilo do funkcie výkonnej riaditeľky Agátu Mikulovú. Jej úlohou bude posilniť rozvoj cestovného ruchu. Informoval o tom predseda KOCR a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.



KOCR vznikla v januári 2019 s ambíciou rozvíjať potenciál cestovného ruchu a propagácie kraja doma i v zahraničí vrátane podpory malých a stredných podnikateľov a ich regionálnych produktov a služieb. "Mikulová nám predstavila jasnú víziu rozvoja KOCR podľa jeho motta Kraj zážitkov, a to aj napriek pandémii. Som presvedčený, že jej pôsobenie bude výrazným impulzom pre fungovanie organizácie v nasledujúcich rokoch," zhodnotil Kalman.



Na rok 2021 má organizácia naplánované výdavky vo výške 660.000 eur. Prostriedky tradične určené na propagáciu kraja na veľtrhoch cestovného ruchu budú presmerované do rozvoja turistickej infraštruktúry vrátane značiek upriamujúcich pozornosť vodičov na turistické ciele. Zorganizovaná bola aj verejná súťaž návrhov risografík, ktoré budú predávané v turistických informačných kanceláriách.



Tipy, informácie a propagačné materiály o miestach a atraktivitách v Trnavskom kraji sú k dispozícii na webovej stránke www.krajzazitkov.sk.