Dopravný systém Banskobystrického kraja vydal 3959 SeniorPasov
Autor TASR
Banská Bystrica 26. apríla (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vydal za prvé tri mesiace tohto roka 3959 SeniorPasov. Dopravnou kartou sa od nového roka preukazujú ľudia nad 70 rokov, aby mohli v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Spresnila, že ku koncu marca tohto roka IDS BBSK evidoval celkovo 38.133 vydaných SeniorPasov. Záujem je tak podľa nej stabilný, približne na úrovni 1300 nových používateľov mesačne. Do systému sa pridávajú ľudia, ktorí postupne dosahujú vek 70 rokov a majú záujem bezplatne využívať regionálnu autobusovú dopravu v kraji.
Zavedenie SeniorPasov hodnotí IDS BBSK pozitívne. „Seniorom prinášajú jednoduchšie cestovanie bez potreby riešiť jednotlivé lístky. Zároveň ich motivujú využívať verejnú dopravu,“ objasňuje. Z pohľadu IDS je to praktický nástroj, ktorý pomáha zvyšovať dostupnosť prepravy pre seniorov. Zároveň mu SeniorPas umožní presnú evidenciu počtu prepravených osôb a vyťaženosť jednotlivých spojov.
Po novom sa nemusia dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Stačí mu oznámiť, že človek cestuje so SeniorPasom, a priložiť ho k čítačke v autobuse. Pas sa dá vybaviť kedykoľvek v priebehu roka. Do momentu jeho vybavenia však majú seniori nad 70 rokov nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Prvé vydanie fyzickej karty je vždy bezplatné. V prípade straty či poškodenia je každé jej ďalšie vydanie spoplatnené, aktuálne sumou päť eur.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk.
