Krajský dopravný systém eviduje viac ako 37.400 vydaných SeniorPasov
Autor TASR
Banská Bystrica 31. januára (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) aktuálne eviduje viac ako 37.400 vydaných SeniorPasov. Dopravnou kartou sa od nového roka preukazujú ľudia nad 70 rokov, aby mohli v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Po novom sa tak nemusia spomínaní dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Cestovanie so SeniorPasom je podľa Štepánekovej jednoduché. Stačí vodičovi oznámiť, že s ním človek cestuje a priloží ho k čítačke v autobuse. „Tento spôsob vnímajú vodiči, cestujúci i my pozitívne,“ podotkla s tým, že záujem o pasy je momentálne priebežný. Je to podľa toho, ako seniori dosahujú vek 70 rokov, čím im nárok na SeniorPas a bezplatné cestovanie vzniká.
Pas sa dá vybaviť kedykoľvek v priebehu roka. Do momentu jeho vybavenia však majú seniori nad 70 rokov nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Prvé vydanie fyzickej karty je vždy bezplatné. V prípade straty či poškodenia je každé jej ďalšie vydanie spoplatnené, aktuálne sumou päť eur.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Zavedenie SeniorPasu zefektívni odbavenie cestujúcich a umožní presnú evidenciu počtu prepravených osôb. „Toto je kľúčové pri rozhodovaní o zachovaní, posilnení alebo úprave spojov,“ vysvetlil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk
