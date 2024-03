Riaditeľom nemocnice v Považskej Bystrici bude Igor Steiner

Trenčín 25. marca (TASR) - Riaditeľom Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici bude Igor Steiner. Do funkcie ho v pondelok menovalo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva Úradu TSK Elena Štefíková, TSK ako zriaďovateľ považskobystrickej nemocnice vyhlásil výberové konanie na riaditeľa NsP v decembri minulého roka.



"Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a bol pozvaný na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočnilo 31. januára. Na základe splnených kvalifikačných predpokladov, strategického projektu a výsledkov výberového konania odporučili Zastupiteľstvu TSK návrh na menovanie úspešného uchádzača Igora Steinera do funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica," uviedla Štefíková.



Menovanie nadobudne účinnosť 1. apríla, funkčné obdobie bude päť rokov.