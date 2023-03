Krajský súd potvrdil diskrimináciu pri vzdelávaní Rómov z Hermanoviec

Prešov 2. marca (TASR) - Pri vzdelávaní troch rómskych žiakov v Základnej škole s materskou školou v Hermanovciach v okrese Prešov došlo k diskriminácii. Porušená bola totiž zásada rovnakého zaobchádzania. Potvrdil to Krajský súd v Prešove, ktorý sa v odvolacom konaní zaoberal rozsudkom okresného súdu z novembra 2021. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa krajského súdu Ivana Petrufová.



Krajský súd zaviazal ministerstvo školstva, aby každému z dotknutých detí poslalo list s ospravedlnením. Zároveň musia Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, Základná škola s materskou školou v Hermanovciach a ministerstvo školstva spoločne každému zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 5000 eur, ako aj uhradiť súdne trovy.



"Odvolací senát sa stotožnil v zásade s názorom súdu prvej inštancie, že v konkrétnom prípade došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania," priblížila Petrufová. Došlo tak k diskriminácii vo vzdelávaní z dôvodu rómskej etnickej príslušnosti. Týmto bolo podľa slov hovorkyne porušené aj právo na prístup k primeranému vzdelaniu podľa Ústavy SR.



Štát spolu so samosprávnymi orgánmi musia podľa súdu prijať účinné opatrenia, aby diskriminácii zabránili, nemôžu sa iba nečinne prizerať, prípadne sa odvolávať na strohú, často zle interpretovanú dikciu zákona. Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie je, ako tvrdí, jednou zo základných zásad právneho štátu a je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho poriadku.



"Segregačné zaobchádzanie z dôvodov rasy či etnického pôvodu je právne neprípustné, a to obzvlášť vtedy, ak ide o porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie, porušenie rovnosti v dôstojnosti a v právach, respektíve ak je segregácia dôsledkom diskriminácie, a to v súvislosti s realizáciou základného práva na vzdelanie," dodala Petrufová.



Prípad sa týka troch rómskych detí zo spomenutej obce, ktoré boli vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením.