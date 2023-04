Krajský súd potvrdil trest pre vodiča, ktorý zrazil A. Babiča

Prešov 21. apríla (TASR) - Krajský súd (KS) v Prešove vo štvrtok (20. 4.) potvrdil rozsudok Okresného súdu (OS) Prešov týkajúci sa vodiča, ktorý v máji 2021 zrazil deaflympionika Adriána Babiča. Cyklista zraneniam podľahol. KS rozhodol o zvýšenej náhrade nemajetkovej ujmy. Rozhodnutie KS v spojení s rozsudkom OS je právoplatné.



"Odvolací senát KS v Prešove v predmetnej trestnej veci rozhodol na verejnom zasadnutí o odvolaní prokurátora voči výroku o treste, obžalovaného v rozsahu výroku o náhrade škody a obdobne poškodenej proti rozsudku OS Prešov z 19. júla 2022 tak, že zrušil celý výrok o náhrade škody a obžalovanému uložil povinnosť nahradiť poškodenej majetkovú škodu vo výške 706,68 eura a nemajetkovú ujmu vo výške 35.000 eur. Zároveň poškodenú so zvyškom nároku na náhradu škody odkázal na civilný proces," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že odvolací senát ďalej odvolanie okresného prokurátora a obžalovaného zamietol.



"Senát nezistil zákonné dôvody na zmenu rozhodnutia OS v rozsahu výroku o vine a o uloženom treste," doplnila Petrufová.



Za spáchanie prečinu usmrtenia OS vodičovi okrem nepodmienečného dvojročného trestu odňatia slobody so skúšobnou dobou troch rokov uložil aj trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel všetkých druhov na štyri roky.



Vodič 26. mája 2021 na križovatke medzi obcami Lemešany a Ličartovce viedol motorové vozidlo a počas odbočovania na vedľajšiu cestu nedal prednosť v jazde protiidúcemu bicyklu. S vozidlom v križovatke vošiel do protismerného jazdného pruhu hlavnej cesty, kde jazdil cyklista, a došlo k ich vzájomnej zrážke. Cyklista zraneniam na mieste podľahol.