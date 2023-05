Krajský súd v B. Bystrici potvrdil vrahovi z Budče trest 21,5 roka

Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici v stredu na verejnom zasadnutí zamietol odvolanie krajského prokurátora a 47-ročnému Štefanovi Katreničovi z Budče, ktorý bol obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy, potvrdil trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a šesť mesiacov. Trest si odpyká vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok je právoplatný. Pre TASR to konštatovala hovorkyňa KS Nina Uhrovičová.



Podľa obžaloby Katrenič vlani po predchádzajúcej slovnej hádke a fyzickej roztržke v rodinnom dome v Budči v okrese Zvolen obzvlášť brutálnym spôsobom usmrtil svoju manželku. Od médií dostal prezývku "mäsiar z Budče". Hrozil mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.



Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici ho odsúdil na 21,5-ročné väzenie 18. januára. Keďže sa k zločinu priznal, rozhodoval len o výške trestu. Uložil mu aj ochranný dohľad po obdobie dvoch rokov, trest prepadnutia vecí a náhradu nemajetkovej ujmy poškodeným rodičom a dcére po 32.300 eur a ďalším trom po 10.000 eur.



KS však zrušil napadnutý rozsudok OS vo výroku o náhrade škody vo vzťahu k piatim poškodeným a rozhodujúc sám obžalovanému uložil povinnosť nahradiť rodičom škodu vo výške 10.000 eur a to každému zvlášť. So zvyškom ich nároku na náhradu škody ich odkázal na civilný proces, rovnako ako súrodencov. Vo vzťahu k maloletej zostal rozsudok nedotknutý.