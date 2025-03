Krajský súd prepustil obvineného v prípade z košickej Šace na slobodu

Košice 19. marca (TASR) - V prípade z košickej Šace, kde bola policajná hliadka ohrozovaná mužom s mačetou, krajský súd v pondelok (17. 3.) prepustil obvineného Mareka B. z väzby na slobodu. TASR to potvrdil Branislav Bujňák z Krajskej prokuratúry v Košiciach. O prepustení informoval denník Korzár s tým, že tak došlo pre nedodržanie procesného postupu v rozhodovaní o väzbe na mestskom súde.



Zo zločinu útoku na verejného činiteľa je obvinený 29-ročný Marek B. Policajti ho pri incidente z 26. februára postrelili, následne bol prevezený do nemocnice a 28. februára mestský súd akceptoval dôvody na väzobné stíhanie.



"Osoba bola prepustená na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, ktorý zrušil rozhodnutie mestského súdu," uviedol Bujňák pre TASR. Krajský súd rozhodol na neverejnom zasadnutí, dôvody rozhodnutia prokuratúra nepozná.



Podľa denníka Korzár bol v čase rozhodovania o väzbe na mestskom súde obvinený v umelom spánku a neboli vykonané všetky zákonom predpísané úkony tak, aby boli v súlade s Trestným poriadkom. Hlavne nebol vypočutý samotný obvinený, na čo v sťažnosti poukázal obhajca obvineného. Krajský súd to vyhodnotil ako nezákonný postup a väzbu zrušil.



Incidentu z 26. februára večer predchádzalo oznámenie, že na jednej z čerpacích staníc v košickej Šaci sa nachádza osoba s mačetou. Muž začal pred policajtmi unikať a po zastavení auta mal klásť aktívny odpor, pričom vytiahol mačetu a zahnal sa ňou na jedného zo zasahujúcich policajtov. Následne druhý z nich na muža vystrelil zo služobnej zbrane. Postup policajtov preveruje Úrad inšpekčnej služby.