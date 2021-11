Krajský súd rozhoduje o odvolaniach tzv. antirúškarov z Piešťan

Trnava 11. novembra (TASR) – Krajský súd (KS) v Trnave pojednáva vo štvrtok v kauze tzv. antirúškarov z Piešťan. Ako TASR informovala hovorkyňa KS Jana Kondákorová, na dopoludnie stanovil rozhodovanie o sťažnosti prokurátora a obhajcu proti uzneseniu Okresného súdu v Piešťanoch o nevzatí obvineného Jozefa D. do väzby. Neverejné zasadnutie, ktorého predmetom je rozhodnutie o sťažnosti obvineného Mateja T. o vzatí do väzby, je stanovené na 13.00 h.



Pojednávania sa konajú v súvislosti so minulotýždňovým incidentom v supermarkete v Piešťanoch, kde si skupina osôb odmietala nasadiť respirátory, nechceli opustiť priestor a blokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici. Na mieste zasahovala polícia. Následne obvinila troch mužov z Nitrianskeho kraja z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. V nedeľu (7. 11.) vzal sudca pre prípravné konanie jedného z trojice obvinených do väzby, u ďalšieho obvineného dôvody väzby nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Tretieho z obvinených polícia stíha na slobode.