Krajský súd Trnava súd prepustil antirúškara Mateja T. z väzby

Trnava 11. novembra (TASR) - Senát Krajského súdu (KS) Trnava zrušil vo štvrtok na neverejnom zasadnutí v kauze tzv. antirúškarov z Piešťan rozhodnutie piešťanského okresného súdu a prepustil obvineného Mateja T. z väzby na slobodu. Väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Informovala o tom hovorkyňa KS Trnava Jana Kondákorová.



„Zároveň mu uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu a udelil zákaz stretávania sa so spoluobvinenými,“ uviedla hovorkyňa.



Na dopoludňajšom pojednávaní senát KS rozhodol, že u druhého obvineného Jozefa D. je trestné stíhanie dôvodné a dospel k záveru o existencii preventívneho dôvodu väzby, pre možnosť pokračovania v trestnej činnosti. „Zároveň zistil, že väzbu obvineného je možné nahradiť dohľadom probačného a mediačného úradníka a zároveň mu uložil primerané povinnosti a obmedzenia, ktoré majú prispieť k naplneniu dohľadu. Odvolací súd zamietol sťažnosť obvineného proti tomuto uzneseniu. Sťažnosti prokurátora, ktorý žiadal obvineného vziať do väzby odvolací súd, nevyhovel. V oboch prípadoch je rozhodnutie právoplatné,“ uviedla hovorkyňa KS v Trnave.



Mateja T. vzal piešťanský sudca ako jediného z trojice obvinených antirúškarov v nedeľu (7. 11.) do väzby. Tretieho z obvinených polícia stíha na slobode. Muži z Nitrianskeho kraja sú obvinení z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Dopustili sa ich, keď ako členovia skupiny osôb 4. novembra v supermarkete v Piešťanoch si odmietali nasadiť respirátory, nechceli opustiť priestor a blokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici. Na mieste zasahovala polícia.