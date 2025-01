Krajský súd v Košiciach vyhlásil súťaž na modernizáciu budovy

Košice 28. januára (TASR) - Krajský súd v Košiciach vyhlásil verejné obstarávanie na modernizáciu svojej budovy. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 22 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Kompletnou obnovou vrátane prístavby má prejsť hlavná budova, respektíve administratívna budova justičných zložiek na Štúrovej ulici. Počíta sa aj s rekonštrukciou viacúrovňového parkoviska.



"V rámci rekonštrukcie objektu sa uvažuje s rekonštrukciou exteriérových časti fasády, strešného plášťa, rekonštrukciou vonkajšieho schodiska hlavného vstupu do budovy, vybudovaním výťahu a plošiny pre imobilných. Vzhľadom na potrebu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy dôjde k zatepleniu objektu a k výmene fasádnych prvkov," uvádza sa v súťažných podkladoch. Ráta sa aj s rekonštrukciou ústredného kúrenia, elektroinštalácie, výmenou okien, vnútorných dverí či podláh.



Rekonštrukcia parkovacieho domu má zahŕňať kompletnú výmenu nosného systému celého objektu a jeho rozšírenie o prístavbu k severnej fasáde parkoviska až po hranicu pozemku - Čajakovu ulicu. Obnovou majú prejsť aj súvisiace spevnené plochy a chodníky. Počíta sa aj so sadovými úpravami.



Lehota na predkladanie ponúk by mala uplynúť 28. februára. Stavebné práce majú trvať 15 mesiacov od ich začatia, pričom majú prebiehať za plnej prevádzky súdu.



Budova Krajského súdu v Košiciach je po vyše 40 rokoch v nevyhovujúcom stave a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu. Investícia sa má realizovať v rámci plánu obnovy.