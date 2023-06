Súd v Nitre poslal Holanďana do väzenia za obchodovanie s pervitínom

Nitra 27. júna (TASR) – Krajský súd v Nitre uložil nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere desať rokov Holanďanovi Leonovi V., obvinenému z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Potvrdila to hovorkyňa nitrianskeho súdu Lena Kiradžiev. Muž bol súčasťou drogového gangu, ktorý sa pokúsil previezť cez Slovensko 1,5 tony pervitínu z Mexika.



Najväčší kontraband drog na Slovensku zachytili príslušníci finančnej správy Colného úradu Nitra v máji 2020. Skrýšu drog objavili aj za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie drog pri kontrole dvoch kovových nádrží na kvapaliny. Tovar bol prepravovaný v režime tranzit z Mexika cez chorvátsky prístav s cieľom precliť ho na Slovensku, odkiaľ by sa už mohol voľne pohybovať v celej Európskej únii. Hodnotu pašovanej látky odhadla finančná správa na 300 miliónov eur, v prípade jednorazových užívateľských dávok však mohla dosiahnuť až dve miliardy eur.



Vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi dvoch Holanďanov. Frank R. sa priznal a odpykáva si deväťročný trest odňatia slobody v Holandsku. Leona V., ktorý vinu od začiatku odmieta, odsúdil Okresný súd v Nitre na 10-ročný trest odňatia slobody. Muž sa odvolal. Krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil, no jeho vinu potvrdil a uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere desať rokov.