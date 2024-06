Krajský súd v Prešove rozhodol v prípade segregácie rómskych detí

Terňa 5. júna (TASR) - Štátne inštitúcie vrátane ministerstva školstva sa dopustili segregácie rómskych detí v základnej škole (ZŠ) v Terni v okrese Prešov a musia ju odstrániť. Svojím rozsudkom o tom právoplatne rozhodol Krajský súd (KS) v Prešove. Potvrdil tak rozsudok Okresného súdu (OS) v Prešove zo 6. novembra 2023. TASR o tom informoval Štefan Ivanco, programový koordinátor mimovládnej Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá antidiskriminačnú verejnú žalobu podala. Rezort školstva tvrdí, že odstránenie segregácie považuje za svoju prioritu a realizuje aj patričné kroky.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa KS v Prešove Ivana Petrufová, KS potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie a zároveň žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 percent. Rozhodnutie KS v Prešove je v spojení s rozsudkom OS Prešov právoplatné dňom 28. mája. "Proti predmetnému rozhodnutiu odvolacieho súdu k dnešnému dňu nebol OS Prešov doručený mimoriadny opravný prostriedok (dovolanie)," doplnila Petrufová.



Poradňa pre občianske a ľudské práva podala antidiskriminačnú verejnú žalobu proti ministerstvu školstva a právnemu predchodcovi Regionálneho úradu školskej správy v Prešove v januári 2016. Odvolací súd podľa právnej zástupkyne mimovládnej organizácie Vandy Durbákovej týmto rozsudkom definitívne potvrdil zodpovednosť štátnych inštitúcií za segregáciu rómskych detí na škole v Terni. "Zároveň im uložil povinnosť segregáciu odstrániť a do budúcna jej predchádzať. Musia v určenom časovom rámci vypracovať takzvaný desegregačný plán," skonštatovala s tým, že podľa rozsudku musí byť segregácia rómskych detí na škole v Terni odstránená najneskôr do dvoch rokov.



Ministerstvo školstva v reakcii pre TASR uviedlo, že si plne uvedomuje negatívny dosah segregácie na životy rómskych detí na Slovensku. Jej odstránenie preto považuje za svoju prioritu a realizuje aj patričné kroky. "V súčasnosti má ministerstvo niekoľko projektov zameraných na odstránenie segregácie," uviedli z ministerstva a doplnili, že ide o tému, kde sa musia spoliehať aj na spoluprácu so samosprávami.



Rezort školstva sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zaviazal k plneniu úloh v oblasti predchádzania a odstraňovania segregácie vo výchove a vzdelávaní. "Cieľom týchto projektov je odstránenie segregácie a rasovej diskriminácie. Zámerom investičných projektov je vytvorenie nových kapacít na podporu vzdelávania aj v marginalizovaných komunitách, no nikdy nie za cenu prehĺbenia segregácie," spresnilo ministerstvo.



Poukázalo aj na nové metodické usmernenie a príručku, plánované zavedenie takzvaných štandardov desegregácie či už schválený zámer národného projektu Príležitosť pre všetkých, ktorého cieľom je overiť riešenia na desegregáciu vo výchove a vzdelávaní v pilotných lokalitách. "Obec Terňa ako zriaďovateľ školy bude mať možnosť sa do národného projektu zapojiť, keďže patrí medzi lokality, ktoré spĺňajú rámcové výberové kritériá," uviedli z rezortu.



Súčasťou projektu Príležitosť pre všetkých je aj vytvorenie rámcového manuálu na tvorbu desegregačných projektov. Z hľadiska časového rámca však ministerstvo vníma povinnosť splniť desegregačný plán do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti uznesenia ako vysoko rizikový. "Keďže dosiahnutie viditeľnej a pozitívnej zmeny môže trvať oveľa dlhšie," podotklo.