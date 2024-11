Súd zrušil rozsudok pre Martina D. v prípade zabitia kamaráta

Prešov 12. novembra (TASR) - Krajský súd (KS) v Prešove zrušil júnový rozsudok Okresného súdu (OS) Prešov, ktorý Martina D. uznal za vinného zo zabitia kamaráta Michala G. a odsúdil ho na desať rokov väzenia s najnižším stupňom stráženia. Vec vrátil OS, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa KS v Prešove Ivana Petrufová. Upozornil na to denník Nový Čas.



"Odvolací senát skonštatoval, že súdom prvého stupňa boli vykonané dôkazy, ktoré samy o sebe nepostačujú na to, aby mohol súd zákonným spôsobom vo veci rozhodnúť. Po vykonaní dôkazov v intenciách rozhodnutia nadriadeného súdu, prípadne ďalších dôkazov, ktoré bude považovať okresný súd za potrebné vykonať, bude možné rozhodnúť o vine, respektíve nevine a v prípade uznania viny aj o treste obžalovaného," povedala Petrufová. O zrušení rozsudku rozhodol odvolací senát 22. októbra.



K úmrtiu 29-ročného Michala G. z Nitry došlo v novembri 2022 v jednom z bytov v Prešove. Podľa medializovaných informácií prišiel navštíviť do Prešova svojho kamaráta Martina D., ktorého polícia neskôr obvinila zo zabitia.