Krajský súd v Trnave ponechal obvineného futbalového trénera vo väzbe
Sudkyňa Okresného súdu Trnava rozhodla 11. marca o vzatí Tomáša V. do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti a zároveň že bude pôsobiť na svedkov.
Trnava 9. apríla (TASR) - Mládežnícky futbalový tréner Tomáš V. zostáva stíhaný vo väzbe. Krajský súd v Trnave zamietol na neverejnom zasadnutí sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu okresného súdu o jeho vzatí do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca súdu Martin Pogádl.
„Krajský súd v Trnave rozhodol o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Okresného súdu Trnava, ktorým ho vzal do väzby, na neverejnom zasadnutí tak, že sťažnosť obvineného zamietol,“ priblížil hovorca.
Sudkyňa Okresného súdu Trnava rozhodla 11. marca o vzatí Tomáša V. do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti a zároveň že bude pôsobiť na svedkov.
Muž čelí obvineniu zo zločinu sexuálneho zneužívania a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Futbalová škola pôsobiaca v trnavskom regióne vo svojom skoršom stanovisku uviedla, že s obvineným ukončila spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu.
