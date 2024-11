Krajský súd v Trnave zrejme prejde modernizáciou

Trnava 23. novembra (TASR) - Budova Krajského súdu v Trnave by mohla prejsť modernizáciou, okrem zníženia energetickej náročnosti sa počíta napríklad aj s novou prístavbou. Vyplýva to zo zmluvy o zhotovení projektovej dokumentácie, uzatvorenej medzi krajským súdom a spoločnosťou Chemoprojekt Slovensko.



Riešenie nedostatočných administratívnych kapacít budovy krajského súdu má spočívať v prístavbe v juhozápadnej časti pozemku nad garážou. Prístavba by mala priniesť takmer 230 štvorcových metrov plochy na administratívne priestory. "V rámci plánovanej prístavby sú plánované kancelárie a pojednávacia miestnosť," uvádza sa v stavebnom programe na zhotovenie projektovej dokumentácie.



Rekonštrukcia bude financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Financovanie je podmienené záväznými požiadavkami najmä na zníženie energetickej náročnosti budovy. "V prípade obnovy a modernizácie budov je cieľom splniť v priemere úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30 percent," uvádza sa v zmluve.



Navrhuje sa napríklad osadenie fotovoltických panelov na časť strešného plášťa či výmena svietidiel. Navrhuje sa aj inštalácia inteligentného systému merania spotreby energie vrátane zavedenia systémov efektívneho riadenia a regulácie energií.



Rekonštrukcia pôvodnej budovy by mala zahŕňať okrem iného výmenu dlažby, úpravu stien, údržbu schodiska, rekonštrukciu sociálnych zariadení či prestavbu niektorých pojednávacích miestností na kancelárie. Rekonštrukciou by mali prejsť aj sociálne zariadenia. Vestibul by mal byť vybavený klimatizáciou.



Do verejného obstarávania na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu sa prihlásili traja uchádzači. Spoločnosť Chemoprojekt Slovensko predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v hodnote takmer 127.000 eur s DPH.



Zmluva nadobudla 22. novembra účinnosť. Dokumentácia pre územné rozhodnutie by mala byť vypracovaná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dokumentácia na stavebné povolenie má byť hotová do 100 dní od vydania územného rozhodnutia.



Existujúca budova krajského súdu sa skladá z hlavného objektu s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V roku 2014 bola zrealizovaná zo severnej strany na strope druhého nadzemného podlažia trojpodlažná nadstavba.