Krakovany pozývajú na víkendový Festival paličkovanej čipky

Krakovany 6. mája (TASR) – Základy paličkovania, ale aj zložitejšiu gemerskú a babkovú čipku sa možno naučiť na kurzoch počas ôsmeho ročníka Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch pri Piešťanoch. V prvý májový víkend (6.-7.5.) sa v obci opäť schádzajú milovníci tohto druhu ručných prác zo Slovenska i viacerých európskych krajín a podľa organizátorov z občianskeho združenia (OZ) Bábence ich čaká bohatý program s výstavami, prednáškami a vystúpeniami folkloristov.



"Tento ročník je venovaný práve gemerskej čipke, ale predovšetkým ako oslava zapísania paličkovanej čipky z Krakovian a okolia do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska," uviedol pre TASR Matej Pisca z OZ.



Do Krakovian už dorazili delegácie zo Slovenska, Fínska, Španielska, Bulharska a Talianska, tiež Česka, Veľkej Británie, Malty, Maďarska, Portugalska. Prezentovať svoje čipkárske umenie budú v miestnom kultúrnom dome, v Múzeu Za krakovskú bránu a ďalších priestoroch. Ide okrem iných o výstavy Čipka v prírode, príroda v čipke, fotovýstavu Maľované svetlom, výstavu španielskych krajkovaných plédov – mantíl z múzea z Arenys de Mar či prezentáciu venovanú 25 rokom časopisu Krajka. Najcennejšie na medzinárodnom festivale sú však podľa Piscu stretnutia paličkárov a čipkárov, ktorí si vymieňajú skúsenosti a nadväzujú zmysluplné kontakty. Pre verejnosť budú aktivity prístupné do nedele popoludnia.



Podujatie patrí do série akcií OZ, ktorými vzdáva hold krakovanskej čipke. Tá je v medzinárodnom meradle unikátom, spôsobom výroby i farebným vzorom nemá vo svete obdobu. Festival vznikol v Krakovanoch pôvodne ako výstava so snahou ukázať prácu miestnych žien, ktoré sa snažia zachovať raritnú paličkovanú čipku, postupne sa rozrástol do medzinárodného podujatia. "Čipka sa paličkuje všade inde so štyrmi paličkami, krakovianska s piatimi. Dá sa povedať, že je to vysoká škola paličkovania, pretože paličkárka si sama musí navrhnúť vzor, rozpočítať, vymyslieť, upaličkovať a ešte je unikátna tým, že keď sa na ňu pozriete, nepôsobí ako paličkovaná, vyzerá skôr ako niečo tkané alebo vyšívané a je veľmi pestrofarebná, tak ako sú pestrofarebné kroje v Krakovanoch a blízkom okolí," povedala pred časom pre TASR zakladateľka podujatia Daniela Piscová. V súčasnosti si našla čipka uplatnenie i v modernom svete ako plnohodnotná ozdoba spoločenských šiat a doplnkov a je dôležitým prvkom tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva.