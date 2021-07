Výstavu Čipka na Honte venujú Medzinárodnému dňu čipky

Krakovany 9. júla (TASR) – V Krakovanoch pri Piešťanoch oslávia Medzinárodný deň čipky v nedeľu. Občianske združenie (OZ) Bábence pripravilo v Etnografickom múzeu Za krakovskú bránu výstavu Čipka na Hofnte a na dvore múzea popoludňajšie spoločné paličkovanie zúčastnených čipkárov. Informoval o tom za organizátorov z OZ Matej Pisca.



Podujatie patrí do série akcií OZ, ktorými vzdáva hold krakovanskej čipke. Je v medzinárodnom meradle unikátom, spôsobom výroby i farebným vzorom nemá vo svete obdobu. Najväčším podujatím v tomto duchu býva Festival paličkovanej čipky, ktorý sa v tomto roku po pandemických peripetiách uskutoční v náhradnom termíne od 21. do 22. augusta.



Podujatie máva medzinárodný charakter. Festival vznikol v Krakovanoch, pôvodne ako výstava so snahou ukázať prácu miestnych žien, ktoré sa snažia zachovať raritnú paličkovanú čipku, postupne sa rozrástol do podujatia, na ktorom sa zúčastňujú zanietenci z mnohých krajín Európy.



„Čipka sa paličkuje všade inde so štyrmi paličkami, krakovianska s piatimi. Dá sa povedať, že je to vysoká škola paličkovania, pretože paličkárka si sama musí navrhnúť vzor, rozpočítať, vymyslieť, upaličkovať a ešte je unikátna tým, že keď sa na ňu pozriete, nepôsobí ako paličkovaná čipka, vyzerá skôr ako niečo tkané alebo vyšívané a je veľmi pestrofarebná, tak ako sú pestrofarebné kroje v Krakovanoch a blízkom okolí,“ povedala pred časom pre TASR zakladateľka podujatia Daniela Piscová.