< sekcia Regióny
Prístupová cesta do obce Králiky je už bezpečná, oznámili úrady
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa vyhlásená mimoriadna situácia skončila.
Autor TASR
Králiky 28. apríla (TASR) - Jediná prístupová cesta do obce Králiky s vyše 700 obyvateľmi v Banskobystrickom okrese, ktorá je aj významnou rekreačnou oblasťou, je už bezpečná. Pred niekoľkými rokmi tam po výdatných zrážkach došlo k zosuvu pôdy. Pravidelný monitoring vlani ukázal, že bez záchranárskych prác hrozí zosuv svahu. Technicky náročnú sanáciu zafinancoval štát a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prostredníctvom Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) zabezpečil realizáciu prác. Výsledok spoločného projektu v utorok priblížili na mieste vedenie BBSK, ministerstva vnútra a okresného úradu i BBRSC.
„Toto je príbeh o efektívnej spolupráci so štátom. Začal sa v roku 2021, keď boli silné dažde a spôsobili zosuv a zablokovanie našej cesty tretej triedy. Po vyhlásení mimoriadnej situácie som vtedy kontaktoval ministerstvo vnútra, ale v tom čase som sa nikde nedovolal a nedoklopal. Až v roku 2025, keď monitoring ukázal, že stav sa naďalej zhoršuje a hrozí zosuv pôdy, ministerstvo vnútra spolu s Okresným úradom v Banskej Bystrici zareagovalo. Na základe džentlmenskej dohody sme sa pustili do prác. Investícia do zastabilizovania svahu vyšla na 1,3 milióna eur, ktorú zaplatil štát,“ zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan upozornil, že ak by cestári v závere vlaňajška nepristúpili k spevneniu svahu a rekonštrukcii cesty, obyvateľov Králik by to mohlo odrezať od sveta. Georadarový prieskum totiž odhalil, že sa nezosúva len svah, ale celá cesta, pod ktorou našli kapsuly s vodou. Na základe rozhodnutia krízového štábu a so súhlasom predsedu BBSK cestári zrealizovali výberové konanie na zhotoviteľa a začali práce na odstránení svahovej deformácie a záchrane prejazdnosti a bezpečnosti dopravy v danom úseku obce.
Ako Turčan doplnil, práce v takomto rozsahu doposiaľ nerealizovali. Pri stabilizácii svahu použili špeciálne zvodidlá s pilotným využitím zemných kotiev, ktoré predstavujú inovatívny prístup v zabezpečení podobných situácií.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa vyhlásená mimoriadna situácia skončila. „Obyvateľom obce Králiky je jedno, koho volíte a koho reprezentujete v politickom súboji, podstatné je, aby sa im tu žilo bezpečnejšie a pokojnejšie,“ dodal minister.
„Toto je príbeh o efektívnej spolupráci so štátom. Začal sa v roku 2021, keď boli silné dažde a spôsobili zosuv a zablokovanie našej cesty tretej triedy. Po vyhlásení mimoriadnej situácie som vtedy kontaktoval ministerstvo vnútra, ale v tom čase som sa nikde nedovolal a nedoklopal. Až v roku 2025, keď monitoring ukázal, že stav sa naďalej zhoršuje a hrozí zosuv pôdy, ministerstvo vnútra spolu s Okresným úradom v Banskej Bystrici zareagovalo. Na základe džentlmenskej dohody sme sa pustili do prác. Investícia do zastabilizovania svahu vyšla na 1,3 milióna eur, ktorú zaplatil štát,“ zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan upozornil, že ak by cestári v závere vlaňajška nepristúpili k spevneniu svahu a rekonštrukcii cesty, obyvateľov Králik by to mohlo odrezať od sveta. Georadarový prieskum totiž odhalil, že sa nezosúva len svah, ale celá cesta, pod ktorou našli kapsuly s vodou. Na základe rozhodnutia krízového štábu a so súhlasom predsedu BBSK cestári zrealizovali výberové konanie na zhotoviteľa a začali práce na odstránení svahovej deformácie a záchrane prejazdnosti a bezpečnosti dopravy v danom úseku obce.
Ako Turčan doplnil, práce v takomto rozsahu doposiaľ nerealizovali. Pri stabilizácii svahu použili špeciálne zvodidlá s pilotným využitím zemných kotiev, ktoré predstavujú inovatívny prístup v zabezpečení podobných situácií.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa vyhlásená mimoriadna situácia skončila. „Obyvateľom obce Králiky je jedno, koho volíte a koho reprezentujete v politickom súboji, podstatné je, aby sa im tu žilo bezpečnejšie a pokojnejšie,“ dodal minister.