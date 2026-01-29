Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kráľová pri Senci hľadá zhotoviteľa obnovy základnej školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 19. februára, hodnotiacim kritériom je okrem ceny i tepelnotechnické riešenie a spotreba energií.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Obec Kráľová pri Senci hľadá zhotoviteľa obnovy miestnej základnej školy (ZŠ), ktorá má znížiť energetickú náročnosť. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

V prípade prác sa podľa zverejnených súťažných podkladov ráta so zateplením strechy i obvodových múrov, s výmenou kotla i modernizáciou rozvodov. V pláne je inštalácia tepelného čerpadla, rovnako i fotovoltika, ktorá má prispieť k zníženiu energetickej náročnosti. „Úspora primárnej energie voči súčasnému stavu je 87,72 percenta,“ uvádza projektová dokumentácia v súvislosti so zamýšľanými úpravami. Doba výstavby je odhadovaná na 15 mesiacov.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 19. februára, hodnotiacim kritériom je okrem ceny i tepelnotechnické riešenie a spotreba energií.

Pôvodný objekt ZŠ zrealizovali na začiatku 60-tych rokov minulého storočia. Škola je koncipovaná ako pavilónový typ, kde jednotlivé hmoty sú vzájomne pospájané komunikačnými uzlami.
