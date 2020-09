Kráľovce plánujú v najbližších rokoch vybudovať kanalizáciu

Na archívnej snímke vynovená budova zdravotného strediska v obci Kráľovce v okrese Košice - okolie. Kráľovce, 18. septembra 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Diana Semanová

Kráľovce 19. septembra (TASR) – Najväčším projektom, ktorý v súčasnosti pripravuje obec Kráľovce v okrese Košice-okolie, je vybudovanie kanalizácie. Podľa starostu Radoslava Šimka by mohla byť realitou v najbližších rokoch.K rozvoju obce a zvyšovaní povedomia o životnom prostredí podľa neho prispieva aj to, že sa do nej v posledných rokoch sťahujú i ľudia z krajských miest, ktoré ju obklopujú. „uviedol.V obci majú od roku 2011 čistiareň odpadových vôd (ČOV).spresnil s tým, že ČOV využívajú aj okolité obce.Jej výstavba bola prvou fázou na odkanalizovanie obce. Začiatkom leta podpísali so zhotoviteľom zmluvu o vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na vybudovanie kanalizácie. Stáť ich to bude necelých 21.000 eur. Náklady na samotnú realizáciu projektu zatiaľ nevedel vyčísliť. Obec však vybudovanie splaškovej kanalizácie považuje za potrebné aj vzhľadom na zvyšovanie sa počtu obyvateľov i rozširovanie bytovej výstavby a občianskej vybavenosti.uviedol Šimko. Projekt chcú financovať z eurofondov, o ktoré sa plánujú uchádzať. Obec je podľa starostu schopná spolufinancovať ho piatimi percentami.V uplynulých rokoch tiež sprevádzkovali zberný dvor, zrealizovali projekt zameraný na protipovodňovú ochranu vodného toku v centre obce, či zateplili telocvičňu. Aktuálne rekonštruujú kultúrny dom a na zdravotnom stredisku pribudli nová strecha aj fasáda. „povedal starosta s tým, že nedávno opravili aj oplotenie cintorína.V súčasnosti sa uchádzajú o financie na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v celej obci, a to v rámci projektu zameraného na dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Obec eviduje 440 Rómov. Podľa starostu je asi jedna tretina z nich v zahraničí. V tomto období sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu viacerí vracajú naspäť domov.