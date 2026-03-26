Kráľovnou detských čitateľov 2026 je Michaela Rigdová zo ZŠ Fábryho
Autor TASR
Košice 26. marca (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) vyhlásila Kráľovnú detských čitateľov na rok 2026. Stala sa ňou Michaela Rigdová zo Základnej školy Fábryho. Po finálovom kole súťaže ju vo štvrtok slávnostne korunovali v knižničnej pobočke LitPark. Súťaž má motivovať deti a mládež k návštevám knižnice a pripomenúť im, že ide o bezpečný priestor, kde sa dá tráviť aj voľný čas. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.
V záverečnom kole sa stretlo šesť najlepších mladých čitateľov, ktorých čakala posledná a zároveň rozhodujúca úloha - obhájiť svoju videoprezentáciu a presvedčiť porotu, že čítanie je ich najväčšou záľubou, a že dokážu nadšenie pre knihy a čítanie preniesť aj na svojich rovesníkov.
Získaním titulu sa jeho držiteľ stáva partnerom knižnice a ambasádorom čítania mladých. „Tento mladý hlas je pre nás dôležitý. Je tu predpoklad, že dokáže osloviť svojich rovesníkov spôsobom, akým to my dospelí nedokážeme,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová s tým, že k titulu patrí napríklad aj úloha zostavovania odporúčaných titulov, natáčanie propagačných videí, prezentovanie aktivít priamo vo svojej domovskej pobočke a pomoc pri organizovaní celomestských podujatí pre deti.
Tento rok prvýkrát ocenili aj fankluby - spolužiakov, ktorí finalistov prišli podporiť priamo na miesto. Symbolické zápisné pre celú triedu zadarmo a k tomu tvorivý workshop získali žiaci Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici.
