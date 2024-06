Kráľovská cesta v Šali bude až do augusta uzavretá

Šaľa 7. júna (TASR) - Výstavba kruhovej križovatky si vyžiada úplne uzavretie Kráľovskej cesty v Šali. Ako informovala radnica, uzávera sa začne v sobotu 8. júna a potrvá až do 31. augusta.



Nákladná doprava nad 12 ton bude odkláňaná už pri Galante a cez Šoporňu. "Obchádzková trasa pre vozidlá do 12 ton bude vedená hneď na začiatku Šale, pri vstupe do mesta cez Ulicu Sama Chalupku a ďalej cez Murgašovu ulicu. Osobným autám odporúčame použiť tiež trasu cez Murgašovu ulicu alebo cez Agátovú a Hlbokú ulicu. Výjazd z mesta smerom na Galantu zostáva nezmenený, cez Štúrovu ulicu," doplnil mestský úrad.