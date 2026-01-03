< sekcia Regióny
Kráľovský Chlmec zrekonštruuje kaštieľ z eurofondov
Kráľovský Chlmec 3. januára (TASR) - Komplexná obnova kaštieľa Zuzany Lorántfiovej v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) je súčasťou prebiehajúceho cezhraničného projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume viac ako 756.000 eur. „Cieľom projektu je zachovanie spoločného historického a kultúrneho dedičstva rodov Lorántffy a Rákóczi, jeho sprístupnenie verejnosti, ako aj vybudovanie moderných turistických služieb a infraštruktúry v obnovených historických objektoch - s dôrazom na efektívnu a zážitkovú prezentáciu kultúrnych hodnôt,“ informovala radnica mesta.
Cezhraničný projekt s názvom „Dedičstvo Lorántffy - Rákóczi v Zemplíne“ sa realizuje v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko a zameriava sa na obnovu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva historických rodov, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách regiónu.
Komplexná obnova kaštieľa v Kráľovskom Chlmci zahŕňa tzv. rekastelizáciu pamiatky. Projekt obsahuje obnovu technických inštalácií, vedení a elektroinštalácie, výmenu okien a dverí, ako aj reštaurátorské prieskumy. Obnova prebieha v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany s cieľom navrátiť budove jej pôvodný historický vzhľad a prispôsobiť ju komunitným a kultúrnym funkciám. Po ukončení prác bude kaštieľ slúžiť ako reprezentačný a kultúrny priestor mesta, s koncertnou a sobášnou sieňou, salónnym interiérom, ako aj s interaktívnou výstavou venovanou histórii Kráľovského Chlmca a životu Zuzany Lorántfiovej.
„Návštevníci sa budú môcť tešiť aj na kaviareň, cukráreň a obchod so suvenírmi, ktoré rozšíria turistickú ponuku a prispejú k ekonomickej vitalite regiónu,“ uvádza popis projektu. Pôjde tak o nový impulz pre rozvoj Zemplína, príspevok k ochrane kultúrnych hodnôt, vytváraniu pracovných miest, podpore vidieckeho turizmu a oživeniu miestneho hospodárstva. Termín ukončenia projektu je 30. novembra tohto roku.
Cezhraničnú iniciatívu pod akronymom #lora realizuje spoločnosť SNC Art Kiállításrendező Kft. v spolupráci s obecným úradom Regéc a samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. Súhrnne získal projekt nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške 1,64 milióna eur, pričom celkové náklady vrátane spolufinancovania predstavujú viac ako dva milióny eur. Súčasťou slovensko-maďarského projektu je rozšírenie služieb a obnova na hrade Regéc a v kúrii v Tokaji.
