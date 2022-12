Kramárenský deň klinického výskumu priblíži novinky v detskej medicíne

Bratislava 8. decembra (TASR) – V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa vo štvrtok koná šiesty ročník Kramárenského dňa klinického výskumu. Cieľom odborného podujatia je vytvoriť mladým lekárom priestor na prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov a tiež spojiť kolegov z celej nemocnice, iných pracovísk na Slovensku aj zo zahraničia a stimulovať multidisciplinárnu spoluprácu v prospech chorých detí. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Šéf NÚDCH Peter Bartoň podotkol, že prezentácia vedecko-výskumnej práce mladých lekárov je motorom celej medicínskej činnosti. "Som veľmi rád, že sa nám po pandémii podarilo Kramárenský deň opäť zorganizovať a môžeme informovať o najnovších metódach diagnostiky a liečby detských pacientov vo všetkých špecializáciách v našej nemocnici. Celkovo kolegovia prihlásili 25 veľmi kvalitných a precízne vypracovaných prednášok, ktoré sme zaradili do programu konferencie," priblížil.



Niektoré príspevky sú ukážkou translačného výskumu, ktorý prenáša vedecké objavy vychádzajúce z laboratória do klinickej praxe, napríklad prednáška o chronickej chorobe štepu proti hostiteľovi po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek, ozrejmila Ľudmila Podracká, prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH. "Sama som nadšená, že sa na našich pracoviskách robí takýto priekopnícky výskum," dodala.



Mladí lekári majú v rámci podujatia priestor, aby sa naučili prezentovať výsledky svojej práce. "Najskôr na pôde nemocnice za podpory skúsenejších kolegov, neskôr na medzinárodných odborných podujatiach v silnej konkurencii zahraničných špičkových odborníkov. Aby vedeli vypracovať kvalitný abstrakt, diskutovať o probléme a vedeli sa postaviť nielen k pacientovi, ale tiež sumarizovať výsledky a spraviť terapeutický záver," vysvetlil prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH Milan Kokavec.



"Podujatia ako Kramárenský deň klinického výskumu majú pre medicínu veľký význam. Veľa sa aj v posledných týždňoch hovorilo o tom, že nemocniciam chýbajú mladí lekári, ktorí by chceli zotrvať na svojich pozíciách. Verím, že práve vďaka podobným aktivitám, keď sa šikovní mladí lekári majú šancu učiť od tých skúsenejších a pracovať na svojej akademickej kariére, ale aj na zlepšení klinickej praxe, bude medikov na našich lekárskych fakultách pribúdať," uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).