Kraslice do veľkonočnej súťaže treba doručiť do 15. marca

Brezno 4. marca (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne opäť vyhlasuje svoju úspešnú súťaž o Naj kraslicu pod názvom Veľkonočná pisanka. Zúčastniť sa na nej môže každý, kto má chuť ukázať svoju zručnosť a šikovnosť. Kraslice zhotovené zo škrupín - výduviek prepeličích, slepačích, husacích, kačacích a pštrosích vajec treba do múzea doručiť v termíne od 5. do 15. marca. TASR o tom informovala kurátorka Martina Ťažká.



"Horehronské múzeum chce takto poskytnúť priestor prezentácii výrobcov veľkonočných kraslíc, podporiť a pomáhať uchovávať tradičné ľudové remeslá. Veríme, že rovnako ako v minulých rokoch sa do súťaže zapoja výrobcovia z celého Slovenska. Zároveň dúfame, že sa odhodlajú prezentovať svoju šikovnosť i ľudia z nášho horehronského regiónu," uviedla Ťažká.



Výrobca môže použiť rôzne tradičné a inovatívne techniky zdobenia. Doručiť je potrebné tri kusy kraslíc z každého druhu a techniky okrem pštrosieho vajca. Súťažné kraslice vystavia v priestoroch Horehronského múzea počas výstavy Sviatky jari od 19. do 30. marca.



Hodnotenie bude prebiehať v troch kategóriách. V prvej vyberú najkrajšiu kraslicu návštevníci výstavy Sviatky jari, hlasovať budú formou lístkov. V druhej kategórii o nej rozhodne porota, ktorá udelí výrobcovi titul Zlatý pisár. Tretia kategória patrí mladým krasličiarom zo základných, stredných, ako aj umeleckých škôl.