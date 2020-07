Krásno nad Kysucou obnovuje 12 autobusových zastávok

Krásno nad Kysucou 25. júla (TASR) – Obnova 12 autobusových zastávok v Krásne nad Kysucou a podpora integrovanej dopravy v regióne je cieľom projektu mesta, do ktorého zatiaľ investovalo zhruba 100.000 eur. Podľa primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu sa mesto chce uchádzať aj o finančné prostriedky z európskych fondov.



"Sme dopravným uzlom, veď zastávkou na Rázcestí prejde podľa sčítania spoločnosti SAD Žilina mesačne 20.000 ľudí," vysvetlil Grapa.



Obnovené autobusové zastávky sú podľa neho označené názvami, farbami a logom mesta. "Chceme, aby boli moderné a zodpovedali 21. storočiu. Majú vitríny na cestovný poriadok a oznamy, chceme ich využiť aj na propagáciu akcií. Budú v nich aj mapy turistických chodníkov a cyklochodníkov," povedal primátor Krásna nad Kysucou.



Pripomenul, že mesto už pred dvomi rokmi zaviedlo pilotný projekt. "Konkrétne ide o zvážanie ľudí z Bystrickej doliny či z Oščadnice. Tento projekt je dôkazom, že keď ľudia majú rýchle a pohodlné spojenie, radi ho využívajú a presadnú z áut do autobusov a vlakov. Vedia, že do Kysuckého Nového Mesta alebo Žiliny sa dostanú načas. Veď vlaky majú možno minútové meškanie, ale pri ceste autom v našom regióne nikdy nevedia, koľko času strávia v zápchach," podotkol Grapa.