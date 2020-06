Krásno nad Kysucou uzavrie školy a školské zariadenia

Krásno nad Kysucou 26. júna (TASR) – Krízový štáb mesta Krásno nad Kysucou v okrese Čadca nariadil od pondelka (29. 6.) zatvorenie Základnej školy na Mládežníckej ulici, Materskej školy na Lesníckej ulici a školských zariadení. Podľa informácií na internetovej stránke mesta je dôvodom zhoršujúca sa epidemiologická situácia a nárast pozitívnych osôb s ochorením COVID-19.



Materskú školu na Lesníckej ulici by mali opäť otvoriť od 13. júla. Krízový štáb odporučil zrušiť športové podujatia a znížiť počet športovcov na jednom mieste v prípade tréningov. Ďalej zrušiť kultúrne podujatia, nenavštevovať detské ihriská, obmedziť pohyb občanov po cyklotrase, obmedziť stretávanie sa v skupinách na verejnosti a používať ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky.



"Mesto Krásno nad Kysucou chce poprosiť občanov, aby nenavštevovali úrady a využívali možnosti elektronického vybavovania. Zároveň ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby sa správali disciplinovane k prijatým opatreniam a dodržiavali všetky hygienické nariadenia," uvádza mesto na internetovej stránke.



"Nárast nových prípadov regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) očakával, pretože hygienici aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, a dávajú ich testovať. Veľká časť pozitívnych prípadov je v epidemiologickej súvislosti s počiatočnými potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 a zväčša sú to rodinné kontakty. Zaznamenané sú však aj importované prípady zo zahraničia," dodala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Pripomenula, že RÚVZ v Čadci neodporúča usporadúvanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.