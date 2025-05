Krásnohorské Podhradie pripravuje cyklotrasu pod Krásnou Hôrkou

Krásnohorské Podhradie 11. mája (TASR) - Obec Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava pripravuje výstavbu nového cyklochodníka a netradičného fotopointu s vyhliadkou pod hradom Krásna Hôrka. Samospráva na realizáciu projektu získala i dotáciu vo výške 230.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Štefan Kún.



Projekt, ktorý obec nazvala Nový pohľad na Krásnu Hôrku, počíta s vybudovaním cyklochodníka, ktorý by prepojil najvýznamnejšie pamiatky obce. Trasa by tak spojila Mauzóleum Andrássyovcov, hrad Krásna Hôrka, Andrássyho obrazáreň i kamenný most v Krásnohorskom Podhradí. Pri kamennom moste by sa mal cyklochodník napojiť na cyklotrasu smerujúcu do Rožňavy a Betliara, ktorú plánuje vybudovať Košický samosprávny kraj.



„Cieľom projektu je zároveň propagovať obec a hrad na sociálnych sieťach prostredníctvom fotografií turistov. Fotopoint obohatí zážitok návštevníkov, ktorí si môžu z trasy odniesť esteticky zaujímavé spomienky,“ dodal starosta.



Súčasťou cyklochodníka tak má byť aj netradičná vyhliadka slúžiaca ako fotopoint nazvaná Moebiusova špirála. Atypický prvok má prepojiť modernú architektúru s históriou a ponúknuť zaujímavé pohľady na dominantu Gemera. Fotopoint sa totiž má nachádzať pod hradom Krásna Hôrka, presnú lokalitu bude samospráva vyberať po dohode s pamiatkovým úradom.



Obec v súčasnosti pracuje na príprave projektu, na jeho realizáciu dostala i dotáciu. Košický samosprávny kraj zámer podporil v rámci programu Terra Incognita sumou 230.000 eur. „Je potrebné ešte vykonať vybavenie stavebných povolení a verejné obstarávanie,“ uviedol starosta s tým, že po verejnej súťaži bude možné pristúpiť k samotným prácam.