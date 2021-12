Krásu kvetov z regiónu Polonín zvečňujú manželia Dunajovci na šperkoch

Na snímke Františka Dunajová pózuje so svojimi šperkami z kvetov z Polonín a prírodnými hodinami v Snine v stredu 15. decembra 2021. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Snina 16. decembra (TASR) – Krásu, krehkosť a farebnosť kvetov z regiónu Polonín zvečňujú zalievaním do epoxidovej živice v podobe šperkov manželia Dunajovci zo Sniny. Aby sa im to darilo podľa predstáv, okrem praktického skúšania si museli mnohé "triky" i naštudovať. O ich motýliky prejavili záujem už aj v Spojených štátoch amerických.Inšpiráciu na tvorbu šperkov z kvetov získala Františka Dunajová na sociálnej sieti.ozrejmila. Kým sa jej podarilo zvečniť krásu prevažne z vlastnej záhrady, musela sa naučiť nielen to, ako správne narábať s epoxidovou živicou, ale i vhodnú techniku sušenia kvetov.V súčasnosti už do šperkov dokáže zaliať i machy, či dokonca malé hríbiky. Samotná výroba jednotlivých ozdôb jej trvá niekoľko dní, ale aj týždeň. Na motýliky si navyše musí urobiť sama i formu. Ako doplnila, manžel Peter jej pomáha najmä s leštením a brúsením. Od jari tiež spolu vyrábajú nástenné hodiny z čisto prírodných materiálov.doplnila.Výrobky manželov Dunajovcov sú aktuálne súčasťou ponuky podujatia Poloniny pod stromčekom, ktorým nezisková organizácia Aevis v predvianočnom období podporuje miestnych výrobcov a remeselníkov v rámci budovania destinačnej značky Poloniny neskutočne skutočné. Vzhľadom na uvoľnenie protipandemických opatrení bude Turisticko-informačné centrum v rekreačnej oblasti Sninské rybníky v Snine pre verejnosť otvorené aj v poslednú adventnú nedeľu (19. 12.) v čase od 13.00 do 17.00 h.