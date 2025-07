Kratochvílová bude na starostku Petržalky kandidovať až o rok

Bratislava 7. júla (TASR) - Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová, ktorá je zároveň petržalskou miestnou poslankyňou, nebude kandidovať v septembrových doplňujúcich voľbách na starostku Petržalky. Oficiálnou kandidátkou mestskej strany Team Bratislava bude až v riadnych voľbách v roku 2026. Uviedol v stanovisku pre TASR primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Odôvodnil to tým, že na to, aby mohla kandidovať a potom prevziať mandát starostky aj v doplňujúcich voľbách, by musela odísť zo svojej pozície viceprimátorky pre dopravu. Z tohto postu podľa neho momentálne riadi niekoľko veľkých a dôležitých eurofondových projektov. Ide o budovanie novej trolejbusovej trate Patrónka/Riviéra či prípravu modernizácie Ružinovskej električkovej radiály, ktorá by sa mohla začať na budúci rok, avšak najmä dokončenie a spustenie Petržalskej električky.



„Tieto projekty považuje za mimoriadne dôležité a prospešné pre všetkých Bratislavčanov, a preto sa na septembrových doplňujúcich voľbách v Petržalke nezúčastní,“ skonštatoval Vallo s tým, že Team Bratislava nebude stavať iného kandidáta.



Doplňujúce voľby budú 6. septembra. Kandidáti musia doručiť kandidátne listiny najneskôr do 8. júla. Kandidatúru ohlásil bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka, v súčasnosti bratislavský mestský a krajský poslanec. Kandidovať plánuje aj miestny poslanec Juraj Mravec.