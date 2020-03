KRAVA ZAHYNULA PO ČELNEJ ZRÁŽKE: V Košickom kraji havarovali aj opilci

Košice 23. marca (TASR) – Tri dopravné nehody, pri ktorých asistoval alkohol, zaznamenala polícia počas uplynulého týždňa v Košickom kraji. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, zdokumentovali tiež čelnú zrážku, pri ktorej uhynulo hospodárske zviera – krava.



V sobotu (21. 3.) krátko po polnoci viedla 23-ročná Košičanka vozidlo značky Audi pod vplyvom alkoholu po Mäsiarskej ulici v Košiciach, kde spôsobila dopravnú nehodu. V dychu jej namerali 2,08 promile alkoholu. Ženu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.



Ako Mésarová uviedla, v rovnaký deň popoludní došlo k čelnej zrážke v okrese Rožňava, pri ktorej uhynula krava. Dvadsaťpäťročná vodička z okresu Rožňava viedla vozidlo značky BMW smerom z Rožňavy do Dobšinej, kde sa čelne zrazila s oproti idúcim vozidlom s prívesom, na ktorom prevážal hospodárske zviera. Podľa jej slov žena pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu, povahe vozovky a svojim schopnostiam. Dostala šmyk a prešla do protismeru. Na mieste jej zadržali vodičský preukaz. "Pri nehode kravu vymrštilo a dopadla na vozovku, kde uhynula," uviedla s tým, že podľa predbežných lekárskych správ vodička utrpela ľahké zranenia a vodič auta s prívesom sa zranil ťažko. Škody boli predbežne vyčíslené na 6000 eur.







Polícia obmedzila na slobode a na mieste zadržala vodičský preukaz 20-ročnému vodičovi z Košíc, ktorý v nedeľu (22. 3.) nadránom viedol vozidlo značky Škoda Octavia smerom z obce Baška do obce Bukovec. Pri prejazde ostrou zákrutou zišiel z cesty. "Skončil na zvodidlách a prevrátil sa na strechu," spresnila Mésarová s tým, že v dychu mal 2,02 promile alkoholu. Mladík čelí obvineniu zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zranenia neutrpel.