Kreatívne centrum hostí podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja
Cieľom je prepojiť udržateľnosť s pomocou ľuďom v núdzi predajom rôznych predmetov za symbolické euro.
Autor TASR
Trnava 10. novembra (TASR) - Kreatívne centrum Trnava (KCT) v pondelok hostí podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja, ktoré potrvá do utorka (11. 11.) do 17.30 h. Cieľom je prepojiť udržateľnosť s pomocou ľuďom v núdzi predajom rôznych predmetov za symbolické euro. Výťažok poputuje do krajskej Nadácie DAR pre ľudí v náročných životných situáciách. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie vrátane detí. Predsavzatím je dať veciam druhý život a znížiť množstvo odpadu. Poukáže tiež na to, že aj malé skutky môžu mať veľký spoločenský i environmentálny dosah. Zamestnanci TTSK sa mohli zapojiť darovaním vecí a prebytkov zo záhrad.
Počas oboch dní budú odborníci šíriť osvetu o udržateľnosti z rôznych uhlov pohľadu, ochrane ovzdušia, odpadovom hospodárstvo či inováciách. Organizátormi sú TTSK, KCT a Nadácia DAR. Partnermi sa stali aj Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA), mesto Trnava, Baterkáreň a projekt Life Ip Populair, ktorý sa venuje zlepšeniu kvality ovzdušia.
Nadácia DAR funguje od roku 2004 a zameriava sa najmä na podporu jednotlivcov a rodín, ktoré čelia zdravotným, sociálnym alebo iným krízovým situáciám. Finančné príspevky slúžia najmä na zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liečebných procedúr, rehabilitácií, ako aj na prekonanie zložitých sociálnych podmienok.
