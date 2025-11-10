Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kreatívne centrum hostí podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja

Cieľom je prepojiť udržateľnosť s pomocou ľuďom v núdzi predajom rôznych predmetov za symbolické euro.

Autor TASR
Trnava 10. novembra (TASR) - Kreatívne centrum Trnava (KCT) v pondelok hostí podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja, ktoré potrvá do utorka (11. 11.) do 17.30 h. Cieľom je prepojiť udržateľnosť s pomocou ľuďom v núdzi predajom rôznych predmetov za symbolické euro. Výťažok poputuje do krajskej Nadácie DAR pre ľudí v náročných životných situáciách. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie vrátane detí. Predsavzatím je dať veciam druhý život a znížiť množstvo odpadu. Poukáže tiež na to, že aj malé skutky môžu mať veľký spoločenský i environmentálny dosah. Zamestnanci TTSK sa mohli zapojiť darovaním vecí a prebytkov zo záhrad.

Počas oboch dní budú odborníci šíriť osvetu o udržateľnosti z rôznych uhlov pohľadu, ochrane ovzdušia, odpadovom hospodárstvo či inováciách. Organizátormi sú TTSK, KCT a Nadácia DAR. Partnermi sa stali aj Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA), mesto Trnava, Baterkáreň a projekt Life Ip Populair, ktorý sa venuje zlepšeniu kvality ovzdušia.

Nadácia DAR funguje od roku 2004 a zameriava sa najmä na podporu jednotlivcov a rodín, ktoré čelia zdravotným, sociálnym alebo iným krízovým situáciám. Finančné príspevky slúžia najmä na zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liečebných procedúr, rehabilitácií, ako aj na prekonanie zložitých sociálnych podmienok.
