Kreatívne centrum je najväčším projektom Nitry z európskych zdrojov

Nitra 19. apríla (TASR) - V Nitre vďaka financiám z Európskej únie (EÚ) vzniká nové kreatívne centrum (KC). S rozpočtom viac ako 15,5 milióna eur ide o najväčší projekt, ktorý mesto z európskych fondov realizuje. "Tomuto projektu prikladáme mimoriadnu vážnosť. Po dlhých rokoch je tu naozaj veľká investícia, ktorú dávame do kreatívneho priemyslu," zdôraznil primátor Marek Hattas.



Ako pripomenul, vďaka KC vzniknú v Nitre kultúrne priestory pre všetky vekové kategórie, pre začínajúcich i etablovaných umelcov a kreatívnych pracovníkov. "Pomôže tiež začínajúcim podnikateľom, nadšencom aj profesionálom v tejto oblasti a podporí vytváranie nových pracovných miest. Vďaka projektu sa zrekonštruuje päť budov v Nitre. Život sa tak opäť vráti do ikonického kina Palace v centre mesta, ožijú aj štyri budovy v areáli bývalých kasární na zoborskom Martinskom vrchu," pripomenula radnica. Podľa mestského úradu sa doteraz v KC etablovalo už viac ako 100 expertov mladšej a strednej generácie.



Mesto realizuje projekt od roku 2020. Vďaka financiám z EÚ sa už podarilo vrátiť budove kina Palace jej pôvodný vzhľad tak, ako bola navrhnutá Fridrichom Weinwurmom a postavená v rokoch 1925 až 1926. "Opätovne bola odkrytá vonkajšia terasa, v hlavnej sále vznikol multifunkčný kultúrny priestor, ktorý je možné flexibilne meniť podľa požiadaviek konkrétneho podujatia," uviedol primátor.



Súčasťou projektu KC je aj rekonštrukcia štyroch budov, ktoré mesto získalo v bývalých kasárňach pod Zoborom. Dve z nich sú vybavené modernými technológiami. Sú v nich remeselné dielne, hudobné skúšobne, viacúčelová sála, workshopová miestnosť aj otvorený zdieľaný priestor pre spoločnú prácu rôznych profesií kreatívneho priemyslu. "Môžu tu pôsobiť remeselníci, šperkári, hudobníci a ďalší umelci a kreatívci. Ďalšie dve budovy budú k dispozícii pre využívanie širšou verejnosťou. Návštevníci tu nájdu miesta pre oddych a trávenie voľného času s priateľmi a rodinou, kaviareň, ako aj priestor pre prácu, teda coworking," uviedol Hattas.



Ako doplnil, zrekonštruované kino Palace aj ďalšie budovy KC Nitra už prechádzajú procesom kolaudácie. "Radi by sme dali všetky objekty do užívania v priebehu tohto roka. Dúfam, že do leta prebehne kolaudácia a už iba dotiahneme 'papierovačky', aby sme niekedy na jeseň mohli objekty KC odovzdať do užívania," dodal primátor.