Kreatívne centrum na Hlavnej ulici v Trnave je už otvorené

Trnava 16. decembra (TASR) - Po 19 mesiacoch stavebných prác odovzdali do užívania nové Kreatívne centrum Trnava (KCT). Sídli na Hlavnej ulici a je otvorené ľuďom činným v kreatívnom a inovatívnom priemysle, v oblasti kultúry, vzdelávania a ďalších. Po piatkovom (15. 12.) slávnostnom pomyselnom prestrihnutí pásky je na sobotu pripravený Deň otvorených ateliérov s programom a komentovanými prehliadkami.



Prebudovanie rozsiahleho meštianskeho domu so základmi zo 14. storočia a následnými dostavbami a prestavbami si vzal na plecia Trnavský samosprávny kraj (TTSK), stavebné práce boli vyčíslené na osem miliónov eur, z nich 7,7 milióna získal z prostriedkov Európskej únie z Integrovaného regionálneho inovačného programu (IROP). Obnova podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča zahrnula komplexnú modernizáciu priestorov pri sfunkčnení podkroví objektu. Autorom projektu prestavby je architekt Pavol Ďurko, historický prieskum realizoval historik umenia Adrián Kobetič. "Nebola to ľahká cesta, v procese sa niekoľko desiatok raz menili podmienky. Podaril sa nám zrealizovať spočiatku sen a v závere projekt, a to aj preto, že sme spojili sily s mestom Trnava," doplnil Viskupič.



Vlastníkom objektu je trnavská radnica, ktorá ho prenajala na daný účel najmenej do roku 2034. Primátor Peter Bročka vyjadril potešenie, že mestská budova sa takýmto spôsobom zhodnotila, forma spolupráce je podľa jeho slov pre mesto veľmi vhodná.



KCT ponúka 4600 štvorcových metrov na inovačné a kreatívne iniciatívy. Viskupič vyzdvihol skutočnosť, že trnavské KCT bolo Ministerstvom kultúry (MK) SR dávané ako vzorový projekt pre vznikajúce kreatívne centrá na Slovensku. To potvrdila aj generálna riaditeľka sekcie fondov EÚ MK Jana Minarovičová. "Pre nás je odmenou, že umenie a kreativita bude mať v Trnave takýto krásny priestor," uviedla.



Riaditeľka centra Zuzana Bezáková povedala, že okrem zázemia a podpory poskytne KCT kreatívcom rôzne vzdelávacie programy a aktivity. "Etablovaných je už 18 podnikateľských a 11 nepodnikateľských subjektov," uviedla. Medzi nimi sú ateliér animovaného filmu, architektonické ateliéry, požičovňa krojov, dielňa tradičných remesiel, umelecká škola a ďalšie. KCT pripravuje aj podujatia pre verejnosť, vhodným miestom je aj nové zastrešené nádvorie.



Otvárací program pre verejnosť v sobotu potrvá do 17.00 h, najzaujímavejšou časťou sú komentované prehliadky. Zavedú návštevníkov aj na miesta, ktoré nie sú inak prístupné. Premenu budovy dokumentuje výstava fotografií, ktoré vznikli počas obnovy projektu.