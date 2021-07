Kreatívne centrum na UCM začnú stavať od budúceho roka

Trnava 20. júla (TASR) – Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Kreatívneho centra na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave podpísali v utorok zástupcovia školy a ministerstva kultúry. Centrum bude v poradí druhým, ktoré do dvoch rokov vyrastie v Trnave.



FMK na projekt získala prostriedky vo výške 1,437 milióna eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho 1,365 milióna eur predstavovala finančná podpora Európskej únie cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Cieľom je podľa prodekana FMK Andreja Brníka napomôcť rozvoju sektora kultúrneho priemyslu v oblastiach hudby, audiovízie a multimédií. Umožní prepojenie teoretických znalostí nadobudnutých počas štúdia s praktickými znalosťami, ktoré dajú príležitosť verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. „Plánujeme vybudovať park digitálnej kultúry, ktorý bude dostupný obyvateľom Trnavského kraja a následne im pomáhať zlepšovať si svoju kvalifikáciu, a tak nájsť uplatnenie,“ uviedol po podpise.



Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová počas svojej návštevy na UCM uviedla, že budovanie kultúrno-kreatívnych centier je jednou z tém ministerstva, snažili sa o to práve v aktuálnom programovom období. „Ešte na konci minulého roka sa podarilo podporiť sedem projektov, medzi nimi je aj kultúrno-kreatívne centrum na Hlavnej 17 v Trnave v gescii Trnavského samosprávneho kraja. Sme radi, že sa podarilo v dodatočnej alokácii podporiť ešte ďalšie tri, z nich dve sú univerzitné centrá vrátane centra FMK,“ uviedla. Ako doplnila, projekt na FMK v Trnave je významný tým, že sleduje mladých ľudí a ich možné zapojenie do pracovného procesu a rozvíjania zručností, ktoré sú nevyhnutné, aby sa vedeli v oblasti kultúry a kreativity uplatniť.



FMK zo získaných prostriedkov prebuduje časť svojich priestorov na Skladovej ulici, súčasťou budú vznik coworkingového priestoru, prednáškových sál, konferenčných miestností a nové technické vybavenie štúdií. Centrum bude poskytovať služby inkubátora a akcelerátora, ako aj prezentáciu produktov a sieťovania s partnermi. „Už teraz sme nadviazali kontakty s centrami v Trenčíne a Nitre,“ doplnil Brník. Plánovaný začiatok prestavby je január 2022, spustené by malo byť na jar 2023. Poskytovanie prvých služieb v rámci kreatívneho inkubátora centrum plánuje na december 2022.