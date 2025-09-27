< sekcia Regióny
Kreatívne centrum predstaví návštevníkom príbeh M. R. Štefánika
Program ponúkne aj populárno-náučné prednášky odborníkov z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.
Autor TASR
Trnava 27. septembra (TASR) - V trnavskom Kreatívnom centre sa v sobotu popoludní začalo dvojdňové podujatie nazvané Štefánik: Bližšie ku hviezdam. Počas víkendu ponúkne návštevníkom príbeh významného astronóma, cestovateľa, letca, vizionára a politika Milana Rastislava Štefánika. Ako uviedli organizátori, podujatie je venované 145. výročiu jeho narodenia.
Návštevníkov čakajú počas víkendu večerné scénické prehliadky, ktoré pripomenú kľúčové momenty Štefánikovho života. „Môžu vstúpiť do jeho sveta a zažiť jedinečné spojenie histórie, astronómie a divadla. Tešiť sa môžu aj na nafukovací model Slnka i virtuálne herné zážitky,“ priblížili organizátori.
Program ponúkne aj populárno-náučné prednášky odborníkov z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Pripravená je tiež tematická tajnička s odmenou, kreatívne dielne i posterová výstava s názvom Štefánik: Listy, ktoré nikdy neprišli.
