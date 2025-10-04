Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Regióny

Kreatívne centrum Trnava otvára verejnosti tamojšie ateliéry

.
Trojičné námestie v Trnave prestavuje centrum mesta, jeho dominantami sú Mestská veža,Súsošie svätej Trojice či Divadlo Jána Palárika. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

O hudobný program pre deti sa postará dvojica Ceruzko a Farbička.

Autor TASR
Trnava 4. októbra (TASR) - Kreatívne centrum Trnava (KCT) otvára počas soboty verejnosti tamojšie ateliéry. Deň otvorených ateliérov je oslavou dvojročného fungovania kreatívneho centra v meste. Pre záujemcov sú pripravené kreatívne dielne, workshopy, interaktívne prednášky, kultúrny program v podobe koncertov, divadla, animovaného filmu a výstav. TASR o tom informovala Martina Pontesová z kreatívneho centra.

Takto pred dvoma rokmi, 1. októbra 2023, sa do KCT začali po kolaudácii budovy sťahovať prví kreatívci. Odvtedy sa nám darí mať ateliéry plne obsadené a budovať v župnom kreatívnom centre komunitu, ktorá je po dvoch rokoch plná prepojení a spoluprác,“ priblížila riaditeľka KCT Zuzana Bezáková.

Verejnosť sa môže zapojiť do programu a „pričuchnúť“ k práci architektov, ilustrátorov, grafikov, animátorov, dizajnérov, remeselníkov či umelcov. Súčasťou programu sú aj tri výstavy - Trnavská parta v kroji, Ženy v knihách a výstava F(ň)uck, ktorú čaká vernisáž.

O hudobný program pre deti sa postará dvojica Ceruzko a Farbička. Pre najmenších sú pripravené Hudbohry či interaktívne hudobné dielničky. O 13.00 h pristane v átriu Triskáč na troch kolesách s minijaviskom naloženým kulisami k rozprávke Soľ nad zlato. Uskutoční sa aj interaktívna prednáška art directora Martina Drahovského.

Študentka Vysokej školy múzických umení Klaudia Čechovičová premietne svoju Hviezdnu cestu. V skúšobni bude prebiehať otvorená hodina herectva a v klenbovej pivnici si milovníci starej hudby môžu vychutnať koncert zoskupenia Musica subterranea, ktoré prezentuje hudbu 16. a 17. storočia.

V Makuki ateliéri si záujemcovia môžu vyskúšať akvarelovú maľbu, vyrobiť si vlastnú grafiku pomocou linorytu alebo so sochárkou Aničkou modelovať z hliny. Pripravený je aj workshop s architektom Jánom Vaňurom. V tvorivých dielňach sa bude tvoriť rôznymi technikami. „Pre technickejšie typy máme pripravené workshopy s využitím AI alebo 3D modelovania,“ doplnila Bezáková.

Celodenný program zavŕši koncertom o 17.00 h Orchester Jeana Valjeana tvorený hercami a hudobníkmi. V priestoroch átria sa bude nahrávať aj podcast.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili