Kreatívne centrum Trnava otvorí v sobotu verejnosti tamojšie ateliéry
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Kreatívne centrum Trnava (KCT) otvorí v sobotu 4. októbra verejnosti tamojšie ateliéry. Deň otvorených ateliérov je oslavou dvojročného fungovania kreatívneho centra v meste. Pre záujemcov sú pripravené kreatívne dielne, workshopy, interaktívne prednášky, kultúrny program v podobe koncertov, divadla, animovaného filmu a výstav. TASR o tom informovala Martina Pontesová z kreatívneho centra.
„Takto pred dvoma rokmi, 1. októbra 2023 sa do KCT začali po kolaudácii budovy sťahovať prví kreatívci. Odvtedy sa nám darí mať ateliéry plne obsadené a budovať v župnom kreatívnom centre komunitu, ktorá je po dvoch rokoch plná prepojení a spoluprác,“ priblížila riaditeľka KCT Zuzana Bezáková.
Počas soboty sa bude môcť verejnosť zapojiť do programu a „pričuchnúť“ tak k práci architektov, ilustrátorov, grafikov, animátorov, dizajnérov, remeselníkov či umelcov. Súčasťou programu budú tri výstavy - Trnavská parta v kroji, Ženy v knihách a výstava F(ň)uck, ktorú čaká vernisáž.
O hudobný program pre deti sa postará dvojica Ceruzko a Farbička. Pre najmenších budú pripravené Hudbohry či interaktívne hudobné dielničky. O 13.00 h pristane v átriu Triskáč na troch kolesách s minijaviskom naloženým kulisami k rozprávke Soľ nad zlato. Uskutoční sa tiež interaktívna prednáška art directora Martina Drahovského.
Študentka Vysokej školy múzických umení Klaudia Čechovičová premietne svoju Hviezdnu cestu. V skúšobni bude prebiehať otvorená hodina herectva a v klenbovej pivnici si milovníci starej hudby môžu vychutnať koncert zoskupenia Musica subterranea, ktoré prezentuje hudbu 16. a 17. storočia.
V MAKUKI ateliéri si záujemcovia budú môcť vyskúšať akvarelovú maľbu, vyrobiť si vlastnú grafiku pomocou linorytu alebo so sochárkou Aničkou modelovať z hliny. Pripravený je tiež workshop s architektom Jánom Vaňurom. V tvorivých dielňach sa bude tvoriť rôznymi technikami. „Pre technickejšie typy máme pripravené workshopy s využitím AI alebo 3D modelovania,“ doplnila Bezáková.
Celodenný program zavŕši koncertom o 17.00 h Orchester Jeana Valjeana tvorený hercami a hudobníkmi. V priestoroch átria sa bude nahrávať aj podcast.
