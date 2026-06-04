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Kreatívne centrum v Nitre otvára nové dielne aj coworkingový priestor
K dispozícii je šesť špecializovaných dielní zameraných na prácu s kožou, textilom, drevom, kovom, laserovými technológiami a 3D tlačou.
Autor TASR
Nitra 4. júna (TASR) - Kreatívne centrum Nitra (KCN) rozširuje svoje služby pre verejnosť. Ako informovalo, od júna môžu záujemcovia využívať nové moderné dielne i priestory pre coworking.
K dispozícii je šesť špecializovaných dielní zameraných na prácu s kožou, textilom, drevom, kovom, laserovými technológiami a 3D tlačou. „Ide o profesionálne vybavené pracoviská určené študentom, začínajúcim tvorcom, hobby komunitám, školám, malým značkám aj profesionálom. Umožnia im vyrábať vlastné produkty, vytvárať prototypy a realizovať projekty s využitím profesionálneho vybavenia. Súčasťou vstupu je odborný dohľad personálu. Pred využívaním priestorov absolvuje každý používateľ bezpečnostné a technické školenie,“ vysvetlila riaditeľka KCN Ivana Kohutková.
K dispozícii je aj nový coworkingový priestor s kapacitou 22 pracovných miest. Určený je podnikateľom, startupom, kreatívcom aj ľuďom pracujúcim na diaľku. „Okrem pracovných miest ponúka vysokorýchlostný internet, základné tlačové služby, k dispozícií je zasadacia miestnosť, kuchynka, oddychová zóna a bezproblémové parkovanie,“ pripomenula Kohutková.
Nové priestory vznikli ako súčasť rozvoja KCN. „Naším cieľom je podporovať kreatívny priemysel, podnikavosť, vzdelávanie a komunitný život v regióne. Veríme, že kvalitné pracovné a tvorivé zázemie nemusí byť výsadou veľkých miest. Aj v Nitre chceme vytvárať podmienky, v ktorých môžu rásť nové nápady, projekty, podnikanie aj tvorivé komunity,“ doplnila Kohutková.
K dispozícii je šesť špecializovaných dielní zameraných na prácu s kožou, textilom, drevom, kovom, laserovými technológiami a 3D tlačou. „Ide o profesionálne vybavené pracoviská určené študentom, začínajúcim tvorcom, hobby komunitám, školám, malým značkám aj profesionálom. Umožnia im vyrábať vlastné produkty, vytvárať prototypy a realizovať projekty s využitím profesionálneho vybavenia. Súčasťou vstupu je odborný dohľad personálu. Pred využívaním priestorov absolvuje každý používateľ bezpečnostné a technické školenie,“ vysvetlila riaditeľka KCN Ivana Kohutková.
K dispozícii je aj nový coworkingový priestor s kapacitou 22 pracovných miest. Určený je podnikateľom, startupom, kreatívcom aj ľuďom pracujúcim na diaľku. „Okrem pracovných miest ponúka vysokorýchlostný internet, základné tlačové služby, k dispozícií je zasadacia miestnosť, kuchynka, oddychová zóna a bezproblémové parkovanie,“ pripomenula Kohutková.
Nové priestory vznikli ako súčasť rozvoja KCN. „Naším cieľom je podporovať kreatívny priemysel, podnikavosť, vzdelávanie a komunitný život v regióne. Veríme, že kvalitné pracovné a tvorivé zázemie nemusí byť výsadou veľkých miest. Aj v Nitre chceme vytvárať podmienky, v ktorých môžu rásť nové nápady, projekty, podnikanie aj tvorivé komunity,“ doplnila Kohutková.