< sekcia Regióny
Kreatívny inštitút Trenčín ukončil spoluprácu s Hotelom Grand
Zrušenie spolupráce je reakciou na svojvoľnú asanáciu pamiatkovo chráneného domu na Palackého ulici v Trenčíne, ku ktorej došlo 17. januára.
Autor TASR
Trenčín 28. januára (TASR) - Kreatívny inštitút Trenčín v súvislosti s nezákonnou asanáciou historickej budovy v centre Trenčína zrušil kompletnú rezerváciu ubytovania v Grand Hoteli Trenčín súvisiacu s projektom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. TASR o tom informoval riaditeľ inštitútu Stanislav Krajči.
Zrušenie spolupráce je reakciou na svojvoľnú asanáciu pamiatkovo chráneného domu na Palackého ulici v Trenčíne, ku ktorej došlo 17. januára.
„Majiteľ tejto budovy je zároveň majiteľ Grand Hotela. Keďže sme tento akt ako Kreatívny inštitút odsúdili, prišlo aj k zrušeniu spolupráce v oblasti ubytovacích kapacít nielen pre potreby otváracieho ceremoniálu EHMK, ale aj do budúcnosti,“ doplnil Krajči.
Ako dodal, zrušenie rezervácie ubytovacích kapacít oznámili Hotelu Grand 22. januára, išlo o zrušenie rezervácie v 28 izbách.
Zrušenie spolupráce je reakciou na svojvoľnú asanáciu pamiatkovo chráneného domu na Palackého ulici v Trenčíne, ku ktorej došlo 17. januára.
„Majiteľ tejto budovy je zároveň majiteľ Grand Hotela. Keďže sme tento akt ako Kreatívny inštitút odsúdili, prišlo aj k zrušeniu spolupráce v oblasti ubytovacích kapacít nielen pre potreby otváracieho ceremoniálu EHMK, ale aj do budúcnosti,“ doplnil Krajči.
Ako dodal, zrušenie rezervácie ubytovacích kapacít oznámili Hotelu Grand 22. januára, išlo o zrušenie rezervácie v 28 izbách.