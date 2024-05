Workshop v Nitre prenesie postavy z obrazov do botanickej záhrady

Nitra 7. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje v parku Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre kreatívny workshop. Ako uviedla, podujatie s názvom Svet Karola Barona sa bude konať 13. mája od 16. do 18. hodiny.



Workshop je súčasťou Týždňa Nitrianskej galérie. Viesť ho budú výtvarní pedagógovia Elena Tarábková a Martin Daniš. "Hlavnou aktivitou bude vytvoriť akvarelové bytosti inšpirované surrealistickou výtvarnou tvorbou Karola Barona, ktorého diela sú až do 28. augusta vystavené v priestoroch Nitrianskej galérie," informovali organizátori.



Účastníci sa budú v rámci tvorivého procesu zamýšľať nad tým, čo by sa stalo, keby bytosti z Baronových diel navštívili botanickú záhradu. "Vedeli by sme týchto zrastencov z rôznych ľudských, zoomorfných a vegetatívnych prvkov rozpoznať medzi faunou a flórou, alebo by našej pozornosti unikli naveky? Možno by sa z nich stali mimikry a stratili by sa v bylinkovom záhone, alebo možno by vyčnievali medzi steblami tráv," doplnili organizátori workshopu.