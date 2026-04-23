Práce na zabezpečení medzinárodnej cesty v obci Kremná pokračujú
Autor TASR
Kremná 23. apríla (TASR) - Sanačné práce súvisiace so zabezpečením medzinárodnej cesty v katastri obce Kremná v okrese Stará Ľubovňa pokračujú podľa plánu. Informoval o tom Okresný úrad Stará Ľubovňa na sociálnej sieti. Mimoriadnu situácia pre zosuv pôdy a poškodenie cesty prvej triedy vyhlásila obec ešte v auguste 2024.
„Aj napriek náročným poveternostným podmienkam počas zimného obdobia sa podarilo zrealizovať oporný múr a stavba postupne prechádza do druhej etapy, ktorá je zameraná na odvodnenie územia, zachytenie prameňov a ďalšie stabilizačné opatrenia nevyhnutné pre dlhodobé zabezpečenie svahu a komunikácie,“ uviedol okresný úrad po stredajšej (22. 4.) návšteve staveniska v rámci monitorovania mimoriadnej situácie.
Vodičov naďalej prosí o trpezlivosť a zhovievavosť počas pokračujúcich prác. Doprava je v dotknutom úseku vedená v jednom jazdnom pruhu.
