Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026
< sekcia Regióny

Práce na zabezpečení medzinárodnej cesty v obci Kremná pokračujú

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Kremná 23. apríla (TASR) - Sanačné práce súvisiace so zabezpečením medzinárodnej cesty v katastri obce Kremná v okrese Stará Ľubovňa pokračujú podľa plánu. Informoval o tom Okresný úrad Stará Ľubovňa na sociálnej sieti. Mimoriadnu situácia pre zosuv pôdy a poškodenie cesty prvej triedy vyhlásila obec ešte v auguste 2024.

Aj napriek náročným poveternostným podmienkam počas zimného obdobia sa podarilo zrealizovať oporný múr a stavba postupne prechádza do druhej etapy, ktorá je zameraná na odvodnenie územia, zachytenie prameňov a ďalšie stabilizačné opatrenia nevyhnutné pre dlhodobé zabezpečenie svahu a komunikácie,“ uviedol okresný úrad po stredajšej (22. 4.) návšteve staveniska v rámci monitorovania mimoriadnej situácie.

Vodičov naďalej prosí o trpezlivosť a zhovievavosť počas pokračujúcich prác. Doprava je v dotknutom úseku vedená v jednom jazdnom pruhu.
