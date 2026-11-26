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KREMNICA BEZ ELEKTRINY: Problémy hlásia v meste už od ranných hodín
Výpadky elektriny v niektorých častiach mesta skomplikovali podľa samosprávy chod niektorých obchodov a škôl, ktoré z tohto dôvodu skrátili vyučovanie.
Autor TASR
Kremnica 26. novembra (TASR) - Kremnicu zasiahli vo štvrtok rozsiahle výpadky elektrickej energie. Bez elektriny ostali viaceré domácnosti či školy. Dôvodom bola porucha na vysokom napätí. Špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš pre TASR uviedol, že väčšinu výpadkov už elektrikári odstránili, no stále ostávajú v meste bez elektriny desiatky odberateľov.
„Okolo 13.00 h sme zapli väčšinu odberných miest, ktoré boli postihnuté výpadkom. Momentálne ostáva vypnutá jedna trafostanica, čo más dosah na desiatky odberných miest,“ poznamenal s tým, že situáciu vyriešia motorgenerátorom a v dohľadnej budúcnosti by tak mali mať elektrinu už aj zvyšní odberatelia.
Problémy hlásili v meste už od ranných hodín. „Celé to bolo spôsobené poruchou na kábli vysokého napätia,“ dodal Gejdoš. Výpadky elektriny v niektorých častiach mesta skomplikovali podľa samosprávy chod niektorých obchodov a škôl, ktoré z tohto dôvodu skrátili vyučovanie.
„Okolo 13.00 h sme zapli väčšinu odberných miest, ktoré boli postihnuté výpadkom. Momentálne ostáva vypnutá jedna trafostanica, čo más dosah na desiatky odberných miest,“ poznamenal s tým, že situáciu vyriešia motorgenerátorom a v dohľadnej budúcnosti by tak mali mať elektrinu už aj zvyšní odberatelia.
Problémy hlásili v meste už od ranných hodín. „Celé to bolo spôsobené poruchou na kábli vysokého napätia,“ dodal Gejdoš. Výpadky elektriny v niektorých častiach mesta skomplikovali podľa samosprávy chod niektorých obchodov a škôl, ktoré z tohto dôvodu skrátili vyučovanie.