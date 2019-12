Kremnickú budovu pre žiakov so sluchovým postihnutím zrekonštruovali

Kremnica 4. decembra (TASR) - Budova Strednej odbornej školy (SOŠ) pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Hlavným zámerom obnovy viac ako 60-ročného objektu bolo zníženie jeho energetickej náročnosti a s tým spojená úspora finančných prostriedkov.



Riaditeľ školy Jozef Ličko v tejto súvislosti uviedol, že ak by budovu nerekonštruovali, tak by nebolo pre školu únosné, aby utiahla jej prevádzku z rozpočtu, ktorý má k dispozícii. "Zvyšovanie nákladov na energie a zníženie rozpočtu pre školu sčasti vykompenzujeme práve touto úsporou," podotkol.



Na rekonštrukciu budovy získala škola nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 884.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Samotné práce trvali desať mesiacov. V rámci nich bola spravená nová fasáda, vymenené okná, osvetlenie a elektroinštalácia, inštalované boli rekuperačné jednotky a tepelné čerpadlo, ktoré pomohlo škole znížiť náklady na plyn. Budova tiež dostala nový bezbariérový vstup. Do budúcnosti by však ešte potrebovali podľa riaditeľa na budove vymeniť strechu. Odhadované náklady sa pohybujú na úrovni 150.000 eur.



Rozsiahla rekonštrukcia je podľa Lička pre školu obrovským posunom a dúfa, že zrekonštruované priestory sa podpíšu aj pod väčší záujem o štúdium na nej. Školu totiž v posledných rokoch trápi masívny úbytok študentov, aktuálne má 50 študentov. "V priebehu dvoch rokov nám klesol počet žiakov o 40 percent," zhodnotil Ličko.



Vedenie školy si tento trend vysvetľuje najmä integráciou detí so zdravotným postihnutím do vyučovania na bežných školách. Mnohí rodičia si však podľa neho neuvedomujú, že špeciálna škola poskytuje ich deťom niekoľko výhod v porovnaní s bežnými školami. Ide napríklad o pomalšie tempo - štúdium je rozvrhnuté do viacerých ročníkov, znížený počet žiakov v triede či profesionálny prístup špeciálnych pedagógov.