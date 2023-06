Kremnica chce na kúrenie v budovách využívať solárnu energiu

Kremnica 4. júna (TASR) - Mesto Kremnica by pre vysoké náklady na elektrinu chcelo vo svojich budovách využívať solárnu energiu, viaceré objekty v centre mesta sú však pamiatkovo chránené. Fotovoltické panely preto plánuje osadiť aspoň na budovy, pre ktoré to povolili pamiatkari. Pre TASR to uviedol primátor mesta Martin Novodomec.



"Máme tu národné kultúrne pamiatky, centrálne kúrenie nemáme, takže kúrime väčšinou elektrinou," skonštatoval primátor. Ako dodal, pre úsporu nákladov by samospráva chcela začať s využívaním solárnej energie. Uchádzať sa chce o financie z plánu obnovy, na projektovú prípravu vyčlenilo mestské zastupiteľstvo financie z rezervného fondu.



Osádzanie fotovoltických panelov v centre Kremnice je limitované pamiatkovou ochranou jednotlivých objektov, mesto si preto dalo svoj zámer posúdiť pamiatkarmi. V prípade realizácie projektu by samospráva chcela energiu zdieľať aj s ďalšími budovami, na ktoré panely nie je možné umiestniť.



"Zatiaľ sú to tri budovy, ktoré zvažujeme, uvidíme, čo vyjde z nacenenia a prípravy projektu. Krajský pamiatkový úrad nám schválil budovu polikliniky, budovu dolnej materskej školy a mestskú telocvičňu," dodal Novodomec.