Kremnica chce pokračovať v snahe získať Rovnú horu do vlastníctva

Kremnica 2. marca (TASR) – Mesto Kremnica chce pokračovať v snahe získať do svojho vlastníctva lesný pozemok Rovná hora a využije k tomu všetky dostupné právne možnosti. Pre TASR to uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý zamietol dovolanie mesta Kremnica vo viac ako 25-ročnom právnom spore so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky (VLM) SR.



"Som sklamaný, že viac ako 30 rokov po páde komunistického režimu, ktorý nezákonne mestu Kremnica skonfiškoval jeho majetok, sa nedokážeme zákonným spôsobom brániť a majetok samospráve stále nebol vydaný,“ povedal Ferenčík. Ako dodal, rozsudok NS SR zatiaľ nevie zhodnotiť, mestu bude doručený v zákonnej lehote.



Mesto Kremnica vedie so štátnym podnikom súdny spor už od roku 1995, keď podalo žalobu o vydanie predmetného lesného pozemku. Vo veci v minulosti rozhodli v prospech mesta Okresný súd Martin i Krajský súd v Žiline, NS SR však spor opäť vrátil na prvostupňový súd. Ten v roku 2016 žalobu mesta o vydanie lesného pozemku zamietol. Rozsudok o rok neskôr potvrdil aj odvolací súd. Dovolanie mesta Kremnica NS SR zamietol 23. februára 2022.



Predmetný lesný pozemok, ktorý má podľa primátora hodnotu približne štyri milióny eur, sa nachádza v katastri obce Sklené v okrese Turčianske Teplice v lokalite s názvom Rovná hora. Samospráva argumentuje, že pozemok bol mestu skonfiškovaný v roku 1949, a kým väčšina zoštátnených lesov sa po Nežnej revolúcii vrátila do rúk samosprávy, časť Rovnej hory vojenské lesy mestu vydať odmietli.