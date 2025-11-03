< sekcia Regióny
Kremnica chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Autor TASR
Kremnica 3. novembra (TASR) - Mesto Kremnica sa uchádza o finančné prostriedky na vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Podľa primátora Martina Novodomca ide o niekoľkoročný zámer samosprávy opraviť budovu polikliniky, pričom vybudovanie centra by bolo veľkým prínosom nielen pre obyvateľov mesta, ale aj celý mikroregión.
O prostriedky na realizáciu centra sa mesto uchádza z výzvy určenej na doplnenie siete CIZS s cieľom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe schváleného projektového zámeru v rámci Integrovanej územnej stratégie, a tiež prípadné spolufinancovanie projektu, schválili kremnickí poslanci na svojom októbrovom rokovaní.
Novodomec na rokovaní mestského zastupiteľstva priblížil, že celková investícia by mala byť v hodnote približne 1,2 milióna eur, pričom 800.000 eur pôjde na opravu interiérov budovy, 300.000 eur na prístrojové vybavenie a 100.000 eur na vybavenie všeobecných priestorov. „V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce,“ uviedol primátor s tým, že sa pripravuje aj verejné obstarávanie na prístrojové vybavenie.
Po rekonštrukcii objektu vznikne podľa primátora v Kremnici zdravotné stredisko 21. storočia, ktoré bude prínosom pre celý mikroregión. Samospráva predpokladá, že projekt by mohol byť schválený do konca marca budúceho roka a realizácia by prebiehala za plnej prevádzky počas budúceho roka a až do jari roku 2027.
