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Kremnica chce začať na jeseň s realizáciou projektu množstvového zberu
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením.
Autor TASR
Kremnica 15. júna (TASR) - Zníženie objemu komunálneho odpadu, zvýšenie separácie a väčšiu zásluhovosť systému má priniesť do Kremnice zavedenie systému množstvového zberu. S realizáciou projektu, na ktorý mesto získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur, by podľa primátora Martina Novodomca mali začať na jeseň tohto roka.
Ako informoval, mestu po viac ako šiestich mesiacoch prišla podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na zavedenie systému s alokáciou zdrojov vo výške viac ako 845.000 eur od ministerstva životného prostredia. Z vlastného rozpočtu projekt mesto dofinancuje sumou 73.000 eur. Projekt by sa mal podľa jeho slov začať realizovať po úspešnom ukončení a kontrole verejného obstarávania, čo predpokladá na jeseň tohto roka. Dokončený by mal byť na jar v roku 2028.
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením. Nakúpia tiež ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licenciu na elektronickú evidenciu odpadov.
Ako informoval, mestu po viac ako šiestich mesiacoch prišla podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na zavedenie systému s alokáciou zdrojov vo výške viac ako 845.000 eur od ministerstva životného prostredia. Z vlastného rozpočtu projekt mesto dofinancuje sumou 73.000 eur. Projekt by sa mal podľa jeho slov začať realizovať po úspešnom ukončení a kontrole verejného obstarávania, čo predpokladá na jeseň tohto roka. Dokončený by mal byť na jar v roku 2028.
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením. Nakúpia tiež ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licenciu na elektronickú evidenciu odpadov.