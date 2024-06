Dni mesta Kremnica spoja Banícky deň, jarmok aj Cechové hody

Kremnica 24. júna (TASR) - Program plný tradícií, kultúrnych vystúpení a zábavy ponúknu Dni mesta Kremnica, ktoré sa uskutočnia v piatok 26. a sobotu 27. júla. Podujatie v sebe spojí Banícky deň, Kremnický jarmok aj Cechové hody. Informovala o tom kremnická samospráva.



Banícky deň v piatok (26. 7.) začne baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety, po nej bude nasledovať banícky sprievod mestom. Na hlavnom pódiu odznejú príhovory predstaviteľov mesta a hostí, vystúpenie baníckeho spevokolu Fokoš a dychovej hudby Minciar. Piatkový program zavŕši vystúpenie Duchoňovcov a Annabál v areáli Ludoviky.



"Sobota (27. 7.) už bude patriť 33. ročníku Kremnického jarmoku a Cechovým hodom," uviedlo mesto s tým, že program bude príťažlivý. Okrem gastro stánkov, bohatej ponuky remeselníkov a jarmočných predajcov je pripravený aj kultúrny program.



Na hlavnom pódiu na námestí vystúpia so svojou šou Lolo a Piškót, populárna detská dychovka Srnka Band, hudobná skupina historického alebo renesančného folku Gailard a dvojica Lucia a Rasťo. Ako pocta Mekimu Žbirkovi odznie The best of Meky, zaznejú tiež hity skupiny Lojzo a vystúpi skupina DESmod.



"Počas celého dňa môžete prežívať atmosféru stredoveku s Cechom starých bojových umení a remesiel Vlčí tesák a bodku za podujatím dá afterparty v Akropole," avizuje samospráva.